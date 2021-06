Батьки у своїх мріях малюють слухняного і щасливого малюка. Та, на жаль, цим мріям іноді не судилося збутися. Деякі діти, дорослішаючи, особливо в підлітковому віці, стають агресивними. Але як відрізнити нормальний розвиток дитячої психіки від агресивної поведінки? Читайте в нашому матеріалі про те, які бувають причини виникнення агресії в дітей і як із нею боротися.

Агресія ‒ деструктивна поведінка, що суперечить нормам і правилам існування в суспільстві, завдає фізичної або моральної шкоди людям або спричиняє в них психологічний дискомфорт.

Причини появи агресивної поведінки дитини можуть бути різні. Цьому сприяють деякі соматичні захворювання або захворювання головного мозку. Величезну роль відіграє виховання в сім’ї. Наприклад, ті діти, батьки яких мало приділяли часу або, навпаки, надмірно їх контролювали, можуть вирости агресивними.

Для того, щоб визначити, чи є у вашої дитини агресія, зіставте її поведінку з наведеними твердженнями.

Агресивна дитина:

Однак варто уточнити: стверджувати, що дитина агресивна, можна лише в тому разі, якщо протягом хоча б півроку проявилося мінімум 4 ознаки.

Жити поруч з агресивною дитиною дуже складно. Це потребує колосальних зусиль і від дорослих, і від дітей (сестер чи братів, якщо такі є). Однак існують деякі методики, які дають змогу не тільки погасити конфлікт, а й налагодити з дитиною довірливі стосунки. Пам’ятайте, що таку поведінку, особливо в підлітковому віці, їй самій регулювати складно. Тому на батьках у таких ситуаціях лежить подвійна відповідальність.

Якщо агресія для дітей не є небезпечною, ігноруйте її. Намагайтеся не помічати реакцію дитини і спробуйте увійти до неї в довіру: «Я розумію, що ти засмучений», «Ти сердишся, бо втомився». Ваше завдання ‒ показати, що вам небайдужі її проблеми, і викликати в неї довіру. Потрібно зробити все, щоб дитина говорила з вами. Таким чином ви не втратите зв’язок і приділите їй увагу. Пам’ятайте, увага дорослого ‒ необхідність для підлітка.

У критичні моменти намагайтеся не акцентувати увагу на особистості. Опишіть свої почуття. Наприклад, ось так: «Ти поводишся агресивно», «Ти злишся», «Ти хочеш мене образити?». Коли говорите подібні фрази, головне,будьте спокійні. Ваша мета ‒ зосередити увагу не на підліткові, а на вчинку. Це допоможе згладити гострі кути. Коли дитина заспокоїться, обговоріть із нею поведінку і поясніть, чому так поводитись неприйнятно.

Дитина зчитує поведінку дорослих. І якщо ви часто не можете стримати себе, чому тоді дивуєтеся аналогічній поведінці дитини. Тому батькам потрібно контролювати себе. Ви повинні показувати правильний приклад. Це допоможе налагодити стосунки з агресивним підлітком, адже ви завжди зможете сказати: «Я тебе розумію. Мені теж дуже складно. Але я хочу тобі допомогти».

Намагайтеся не кричати, не говорити фрази на кшталт «Буде так, як я сказала», не оцінюйте особистість дитини та її друзів.

Дитині дуже важко визнати свою неправоту. Публічне обговорення може її боляче вразити і призведе до посилення агресії. Щоб зберегти позитивну репутацію підлітка, використовуйте такі варіанти поведінки з ним: «Ти, можливо, погано почуваєшся», «Ти не хотів його образити». Ваша мета ‒ якомога менше конфліктувати. Інакше це викличе ще більшу агресію. Не намагайтеся повністю підпорядкувати собі дитину. Це погіршить ситуацію.

