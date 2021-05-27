Чи повинна мама виконувати за дитину всі хатні обов’язки? Чи дітям все ж необхідно опанувати навички самообслуговування? Героїня 38 випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама-перфекціоністка Наталя — не дозволяє своєму синові займатися господарством. На її думку, дитина все одно зробить усе неправильно і їй потім потрібно буде переробляти. Та чи правильно це? Як прокоментує такий підхід до виховання ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

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Наталя все своє життя присвятила господарству. Вона привчає сина до того, що домашні клопоти — суто жіночий обов’язок, тому не дозволяє хлопчикові мити своє взуття, застеляти ліжко і наводити порядок у своїй кімнаті.

Однак, на думку Дмитра Карпачова, такий підхід — неправильний, адже кожна дитина, починаючи з 3-річного віку, має оволодіти навичками самообслуговування. До того ж експерт із питань дитячої вікової психології вважає, що не варто робити все за дітей, адже помилки — невід’ємна частина навчання. А стратегія «Відійди, я сама» виховує в дитині безпорадність:

«Погана ідея привчати дітей до того, що прибирання — тільки жіноча робота. Кожен повинен вдома прибирати і допомагати підтримувати чистоту у спільній оселі, а не ставитися до мами, як до прибиральниці».

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