З якого віку потрібно займатися інтелектуальним розвитком дитини? Героїня 36 випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама на мільйон Іра — займається розвитком свого сина практично з пелюшок. Також, починаючи з року, у хлопчика вже є власна платинова картка, якою він розпоряджається на свій розсуд. Та чи правильно це? Як прокоментує такий підхід до розвитку дітей ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

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Ірина всі свої сили вкладає в інтелектуальний розвиток сина. Вона постійно займається з хлопчиком за картками Домана, у два роки Дамір уже може назвати країни, розрізняє прапори держав, знає назви всіх планет і розуміє кілька мов. До того ж Ірина займається з сином по книжках, призначених на старших дітей.

Однак експерт із питань дитячої вікової психології вважає, що Ірина перегинає палицю і картки Домана не принесуть хлопчикові користі. Радше, навпаки. Адже до трьох років дитина не розуміє абстрактних понять. Її мозок на це просто фізично не здатний.

«Хлопчик просто механічно запам’ятовує слова, зміст яких не розуміє. Це не просто некорисно. Це забирає ресурс від справді важливих вікових процесів розвитку».

Ведучий проєкту впевнений: не можна вчити дитину читати в два роки і використовувати для занять книги, розраховані на старшу вікову категорію, адже так можна перевантажити і зірвати нервову систему.

«Розумове навантаження має відповідати потребам і можливостям дитини, а не бути для мами приводом похизуватися перед іншими».

В особистій розмові з учасницею Дмитро Карпачов висловив думку про те, що Ірина перевантажує сина заняттями. Він порадив мамі на мільйон не навантажувати малюка вивченням слів, а звернути увагу на сенсорний розвиток.

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