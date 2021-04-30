Як пояснити дітям, що батьки розлучаються? І чи можливо мачусі збудувати довірливі стосунки з дітьми чоловіка? Так, учасниця 25 випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама чотирьох синів Оля — виховує двох рідних дітей і двох дітей від першого шлюбу чоловіка. Жінка дуже довго вибудовувала дружні стосунки з хлопчиками. Та чи вдалося їй це? І як подібну ситуацію прокоментує ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

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Оля вже 13 років заміжня за Григорієм. Однак історія їхніх стосунків дещо неоднозначна. Так вийшло, що вони покохали одне одного тоді, коли у Гриші була інша сім’я і двоє маленьких дітей. Та незважаючи на це, чоловік покинув свою дружину і пішов до Олі.

Мама чотирьох дітей зізналася, що дуже довго вибудовувала довірливі стосунки з синами чоловіка. Вони з Григорієм довго пояснювали дітям, що іноді так буває, що батьки розлучаються. До слова, експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов вважає, що така ситуація непроста, але в наш час дуже поширена.

«Нікому не подобається, коли закінчуються сімейні стосунки. Та, на жаль, так трапляється. У такому разі треба чесно зізнатися одне одному, що шлюбу настав кінець. Краще спробувати налагодити особисте життя з іншою людиною, ніж підтримувати стосунки з двома одночасно», — каже ведучий проєкту.

Однак експерт із питань дитячої вікової психології акцентує увагу на тому, що важливо чесно говорити з дитиною і пояснювати, що відбувається під час розлучення. Діти мають бути впевнені в тому, що, незважаючи на розлучення, і мама, і тато приділятимуть їм достатньо уваги навіть живучи окремо.

До слова, пара дуже ретельно поставилася до такої непростої ситуації, адже сьогодні вже дорослі сини Гриші називають Олю улюбленою мачухою. А це свідчить про те, що хлопчики поважають і приймають вибір батька.

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