Как объяснить детям, что родители разводятся? И возможно ли мачехе выстроить доверительные отношения с детьми мужа? Так, участница 25 выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» — мама четырех сыновей Оля — воспитывает двоих родных детей и двоих детей от первого брака мужа. Женщина очень долго выстраивала дружеские отношения с мальчиками. Но удалось ли ей это? И как подобную ситуацию прокомментирует ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Больше по теме: Как распознать абьюзера: советы Дмитрия Карпачева

Оля уже 13 лет замужем за Григорием. Однако история их отношений немного неоднозначна. Так получилось, что они полюбили друг друга тогда, когда у Гриши была другая семья и двое маленьких детей. Но несмотря на это, мужчина оставил свою жену и ушел к Оле.

Мама четырех сыновей призналась, что очень долго выстраивала доверительные отношения с детьми мужа. Они с Григорием долго объясняли детям, что иногда так бывает, что родители разводятся. К слову, эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев считает, что такая ситуация непроста, но в наше время встречается достаточно часто.

«Никому не нравится, когда заканчиваются семейные отношения. Но, к сожалению, так случается. В этом случае нужно честно признаться друг другу, что браку пришел конец. Лучше попытаться наладить личную жизнь с другим человеком, чем поддерживать отношения с двумя одновременно», — говорит ведущий проекта.

Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии акцентирует внимание на том, что очень важно честно говорить с ребенком и объяснять, что происходит во время развода. Дети должны быть уверены в том, что несмотря на развод, и мама, и папа будут уделять им достаточно внимания, даже живя отдельно.

К слову, пара очень тщательно отнеслась к такой непростой ситуации, ведь сегодня уже взрослые сыновья называют Олю любимой мачехой. А это говорит о том, что мальчики уважают и принимают выбор отца.

Читайте нас также в Viber и Telegram.