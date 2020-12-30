Сьогодні, 30 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 48 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну маму висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж здобув заповітне звання супермами: б’юті-мама Нінель, монтессорі-мама Валерія, мама-танцівниця Аня чи мама-акторка Олена?

У перший день учасниці вирушили в гості до б’юті-мами Нінель. Жінка сама виховує сина-підлітка Гліба. Суперниці зауважили, що в мами з сином дуже тісний зв’язок, проте їм здалося, що Нінель забагато уваги приділяє розмовам із Глібом про секс. Також їх обурив той факт, що хлопець спілкується лише з жінками.

Другою гостей приймала монтессорі-мама Валерія. Вона дуже багато часу приділяє розвитку сина. Однак конкуренткам здалося, що Валерія — занадто агресивна щодо інших.

Третьою суперниці відвідали дім мами-танцівниці Ані. Жінка майже відразу після пологів вийшла на роботу. Свою сім’ю вона забезпечує сама, а її чоловік займається вихованням дочки. Однак учасниці не розділили такий підхід до життя. Їх обурив факт рукоприкладства в сім’ї Анни.

І останньою гостей приймала мама-акторка Олена. Вона виховує трьох дітей. На думку Олени, у неї ідеальна сім’я, однак молодша дочка вважає, що мама приділяє їй менше уваги, ніж старшому братові.

Так хто ж здобув звання супермами? У фіналі було дуже спекотно. Найбільше балів набрала б’юті-мама Нінель, однак ведучий проєкту й експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов віддав свої бонусні бали мамі-акторці Олені. Саме вона отримала заповітне звання цього тижня.

Читайте нас також у Viber і Telegram.