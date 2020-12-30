Сегодня, 30 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 48 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание супермамы: бьюти-мама Нинель, монтессори -мама Валерия, мама-танцовщица Аня или мама-актриса Алена?

В первый день участницы отправились в гости к бьюти-маме Нинель. Женщина сама воспитывает сына-подростка Глеба. Соперницы отметили, что у мамы с сыном очень тесная связь, однако им показалось, что Нинель слишком много внимания уделяет разговорам с сыном о сексе. Также их возмутил тот факт, что парень общается исключительно с женщинами.

Второй гостей принимала монтессори-мама Валерия. Она очень много времени уделяет развитию сына. Однако конкуренткам показалось, что Валерия — слишком агрессивна по отношению к окружающим.

Третьей соперницы посетили дом мамы-танцовщицы Ани. Она практически сразу после родов вышла на работу. Свою семью мама обеспечивает сама, а ее супруг занимается воспитанием дочери. Однако участницы не разделили такой подход к жизни. Их возмутил факт рукоприкладства в семье Анны.

И последней гостей принимала мама-актриса Алена. Она воспитывает троих детей. По мнению Алены, у нее идеальная семья, однако младшая дочь считает, что мама уделяет ей меньше внимания, чем старшему брату.

Так кто же получил звание супермамы? В финале было очень жарко. Больше всего баллов набрала бьюти-мама Нинель, однако ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отдал свои бонусные баллы маме-актрисе Алене. Именно она получила заветное звание на этой неделе.

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