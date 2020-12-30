Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама» 2 сезон 47―48 випуски від 30.12.2020: Чим здивують мама-танцівниця Аня і мама-акторка Олена?

30.12.2020

30 грудня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийдуть відразу два випуски — 47 і 48 — 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать у гості до мами-танцівниці Анни та мами-акторки Олени. Які огріхи у вихованні виявлять суперниці? У чиїй сім’ї є рукоприкладство, а хто з конкуренток одного разу втратив дитину? А також як прокоментує виховання дітей ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

супермама

Анна не уявляє свого життя без танців. Жінка не сиділа в декреті, а вже через два місяці після пологів вийшла на роботу. Вихованням 3-річної доньки — Регіни — займається чоловік-іноземець, який зумів замінити їй маму.

38-річна Олена вважає, що в неї є все, про що може мріяти будь-яка жінка: любляча сім’я і прекрасна робота. Вона працює в театрі і виховує трьох дітей. 20-річна Анна також навчається акторської майстерності, 14-річний Матвій просто обожнює футбол, а 12-річна Кіра займається естрадним вокалом і грає на фортепіано. На думку Олени, у неї дуже гармонійна сім’я і талановиті діти.

супермама

У 4748 випусках проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

  • Чому учасниці вважають, що чоловік Анни просто сидить у неї на шиї?
  • Невже Омар піднімає руку на Анну та її дочку?
  • Чому молодша донька Олени вважає, що мама приділяє більше уваги її старшому брату?
  • Який трагічний випадок стався з одним із дітей Олени?
  • Невже Олена виганяла свою старшу доньку з дому?
  • Хто здобуде звання супермами?

Читайте нас також у Viber і Telegram.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати