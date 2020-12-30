30 грудня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийдуть відразу два випуски — 47 і 48 — 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать у гості до мами-танцівниці Анни та мами-акторки Олени. Які огріхи у вихованні виявлять суперниці? У чиїй сім’ї є рукоприкладство, а хто з конкуренток одного разу втратив дитину? А також як прокоментує виховання дітей ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Анна не уявляє свого життя без танців. Жінка не сиділа в декреті, а вже через два місяці після пологів вийшла на роботу. Вихованням 3-річної доньки — Регіни — займається чоловік-іноземець, який зумів замінити їй маму.

38-річна Олена вважає, що в неї є все, про що може мріяти будь-яка жінка: любляча сім’я і прекрасна робота. Вона працює в театрі і виховує трьох дітей. 20-річна Анна також навчається акторської майстерності, 14-річний Матвій просто обожнює футбол, а 12-річна Кіра займається естрадним вокалом і грає на фортепіано. На думку Олени, у неї дуже гармонійна сім’я і талановиті діти.

У 47―48 випусках проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Чому учасниці вважають, що чоловік Анни просто сидить у неї на шиї?

Невже Омар піднімає руку на Анну та її дочку?

Чому молодша донька Олени вважає, що мама приділяє більше уваги її старшому брату?

Який трагічний випадок стався з одним із дітей Олени?

Невже Олена виганяла свою старшу доньку з дому?

Хто здобуде звання супермами?

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