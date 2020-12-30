30 декабря в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдут сразу два выпуска — 47 и 48 — 2 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы отправятся в гости к маме-танцовщице Анне и маме-актрисе Алене. Какие недочеты в воспитании обнаружат соперницы? В чьей семье есть рукоприкладство, а кто из конкуренток однажды потерял ребенка? А также как прокомментирует воспитание детей ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Анна не представляет своей жизни без танцев. Женщина не сидела в декрете, а уже через два месяца после родов вышла на работу. Воспитанием 3-летней дочери — Регины — занимается муж-иностранец, который сумел заменить ей маму.

38-летняя Алена считает, что у нее есть все, о чем может мечтать любая женщина: любящая семья и прекрасная работа. Она работает в театре и воспитывает троих детей. 20-летняя Анна также учится актерскому мастерству, 14-летний Матвей просто обожает футбол, а 12-летняя Кира занимается эстрадным вокалом и играет на фортепиано. По мнению Алены, у нее очень гармоничная семья и талантливые дети.

В 47—48 выпусках проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Почему участницы считают, что муж Анны просто сидит у нее на шее?

Неужели Омар поднимает руку на Анну и ее дочь?

Почему младшая дочь Алены считает, что мама уделяет больше внимания ее старшему брату?

Какой трагический случай произошел с одним из детей Алены?

Неужели Алена выгоняла свою старшую дочь из дома?

Кто получит звание супермамы?

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