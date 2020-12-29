29 грудня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 46 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать у гості до монтессорі-мами Валерії, яка дуже багато часу приділяє розвитку свого сина. Жінка вважає, що він — геній. Але чи так це насправді? І як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

28-річна Валерія має 3-річного сина Святослава. Жінка всю себе присвятила його вихованню і отримує від цього величезне задоволення. Валерія переконана, що все для розвитку дитини можна зробити власноруч із природних матеріалів. Вона виховує сина за методикою Монтессорі. Жінка впевнена, що він дуже розвинений як на свій вік. Чи так це насправді ― вирішили розібратися учасниці.

У 46 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Чому Валерія не любить відвідувати дитячі майданчики і вважає, що більшість мам не займається розвитком своїх дітей?

Яка сварка відбудеться між монтессорі-мамою і мамою-танцівницею?

Яким чином Валерія розвиває свого сина, і як його успіхи прокоментують суперниці?

Яка трагічна ситуація сталася з сином Валерії відразу після пологів?

Чому учасницям здалося, що Валерія — агресивна?

Нагадуємо, що 30 грудня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийдуть відразу два випуски психологічного реаліті «Супермама». Не пропустіть фінальні 47 і 48 випуски!

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