29 декабря в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 46 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы отправятся в гости к монтессори-маме Валерии, которая очень много времени уделяет развитию своего сына. Женщина считает, что он — гений. Но так ли это на самом деле? И как прокомментирует эту ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

28-летняя Валерия растит 3-летнего сына Святослава. Женщина всю себя посвятила его воспитанию и получает от этого огромное удовольствие. Валерия убеждена, что все для развития ребенка можно сделать своими руками из природных материалов. Она воспитывает сына по методике Монтессори. Женщина уверена, что он развит не по годам. Так ли это на самом деле ― решили разобраться участницы.

В 46 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Почему Валерия не любит посещать детские площадки и считает, что большинство мам не занимается развитием своих детей?

Какая размолвка произойдет между монтессори-мамой и мамой-танцовщицей?

Каким образом Валерия развивает своего сына, и как его успехи прокомментируют участницы?

Какая трагическая ситуация произошла с сыном Валерии сразу после родов?

Почему участницам показалось, что Валерия — агрессивна?

Напоминаем, что 30 декабря в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдут сразу два выпуска психологического реалити «Супермама»-2. Не пропустите финальные 47 и 48 выпуски!

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