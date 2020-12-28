28 грудня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 45 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць схрестить свої мечі в боротьбі за заповітне звання. Цього тижня змагаються: монтессорі-мама, запальна мама-танцівниця, б’юті-мама і мама-акторка. І першою гостей прийматиме б’юті-мама Нінель. Жінка виховує сина-підлітка, з яким не боїться обговорювати найгарячіші теми. Та чи правильно це? І як такий підхід прокоментує ведучий проєкту і експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Чотири мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей знову позмагаються за звання найкращої. Суперниці вирушать у гості одна до одної і виставлять оцінки в трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація, у фіналі свою оцінку поставить і Дмитро Карпачов. Цього тижня за звання найкращої змагатимуться: монтессорі-мама Валерія, запальна мама-танцівниця Аня, б’юті-мама Нінель і мама-акторка Олена.

І першою гостей приймає б’юті-мама Нінель. Жінка сама виховує сина-підлітка, якому з дитинства прищеплює правильне ставлення до жінок. Хлопчик часто готує і приносить мамі сніданок у ліжко. Також він доглядає за собою і часто робить салонні процедури для обличчя. Та чи не перегинає Нінель палицю у вихованні? У цьому вирішили розібратися суперниці.

У 45 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Яке враження справлять матусі одна на одну під час знайомства?

Чому суперницям здалося, що Нінель виховує не сина, а коханого чоловіка?

Невже хлопець занадто багато часу проводить із жінками, і чому в нього немає друзів?

Чому учасницям здалося, що Нінель у спілкуванні з сином забагато уваги приділяє темі сексу?

30 грудня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийдуть відразу два випуски психологічного реаліті «Супермама». Не пропустіть фінальні 47 і 48 випуски! Побачте сьогодні те, про що завтра говоритиме вся країна!

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