28 декабря в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 45 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц скрестит свои мечи в борьбе за заветное звание. На этой неделе соревнуются монтессори-мама, зажигательная мама-танцовщица, бьюти-мама и мама-актриса. И первой гостей будет принимать бьюти-мама Нинель. Женщина воспитывает сына-подростка, с которым не боится обсуждать самые горячие темы. Но правильно ли это? И как такой подход прокомментирует ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей. Соперницы отправятся в гости друг к другу и выставят оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. На этой неделе в борьбе за звание лучшей будут сражаться: монтессори-мама Валерия, зажигательная мама-танцовщица Аня, бьюти-мама Нинель и мама-актриса Алена.

И первой гостей принимает бьюти-мама Нинель. Женщина одна воспитывает сына-подростка, которому с детства прививает правильное отношение к женщинам. Мальчик часто готовит и приносит маме завтрак в постель. Также он ухаживает за собой и часто делает салонные процедуры для лица. Но не перегибает ли Нинель палку в воспитании? В этом решили разобраться соперницы.

В 45 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Какое впечатление произведут мамочки друг на друга во время знакомства?

Почему соперницам показалось, что Нинель воспитывает не сына, а любимого мужчину?

Неужели парень слишком много времени проводит с женщинами, и почему у мальчика нет друзей?

Почему участницам показалось, что Нинель в общении с сыном слишком много внимания уделяет теме секса?

30 декабря в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут сразу два выпуска психологического реалити «Супермама». Не пропустите финальные 47 и 48 выпуски! Увидьте сегодня то, что завтра будет обсуждать вся страна!

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