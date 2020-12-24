Сьогодні, 24 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 44 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну маму висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж здобув заповітне звання супермами: езотерична мама Олеся, мама-силачка Таня, мама-анархія Марія чи мама з новим життям Альона?

У перший день учасниці вирушили в гості до езотеричної мами Олесі. Жінка виховує однорічну доньку Єваті, об’єднавши принципи аюрведи та сучасної вікової психології. Однак не всі суперниці підтримали конкурентку. Їх збентежила недомовленість: у минулому Олеся була моделлю і не соромилася братися за будь-яку роботу, яку їй пропонували в агентстві.

Другою гостей приймала мама-силачка Таня. Жінка працює фітнес-тренеркою і сама виховує сина-підлітка. Однак учасницям здалося, що Таня дуже сувора з ним. Вона частенько сварить хлопця і легко може дати йому ляща.

Третьою учасниць зустрічала мама-анархія Марія, яка виховує трьох дітей. Ось тільки суперниці осудили жінку за те, що двоє її старших дітей живуть із бабусею. До того ж мама-анархія зізналася, що не горить бажанням запрошувати в гості власну дочку.

І останньою до себе запрошувала мама з новим життям Альона. Жінка перебуває в процесі розлучення з чоловіком, у шлюбі з яким прожила 18 років. Альона зізналася, що була жертвою психологічного насильства. Однак учасниць збентежив той факт, що її діти вирішили залишитися з татом.

У фіналі було дуже спекотно. На жаль, мама-силачка Таня не змогла бути присутньою в студії, бо напередодні захворіла на коронавірус. Однак це не завадило їй брати участь у дискусії. А суперницям було що обговорити. Так, Таня в інтернеті знайшла інформацію про те, що Олеся в минулому займалася проституцією. Мама-силачка продемонструвала сайт, де були дані езотеричної мами. Однак сама Олеся запевняє: її фото вкрали і використовували у своїх цілях шахраї.

Так хто ж здобув звання супермами? Найбільше балів набрала мама-силачка Таня, проте експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов вирішив підтримати маму з новим життям Альону. Саме їй він віддав свої бонусні 10 балів. Отже, цього тижня звання супермами отримала Альона.

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