Сегодня, 24 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 44 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание супермамы: эзотерическая мама Алеся, мама-силачка Таня, мама-анархия Мария или мама с новой жизнью Алена?

В первый день участницы отправились в гости к эзотерической маме Алесе. Женщина воспитывает годовалую дочь Евати, объединив принципы аюрведы и современной возрастной психологии. Однако не все соперницы поддержали конкурентку. Их смутила недосказанность: в прошлом Алеся была моделью и не стеснялась браться за любую работу, которую ей предлагали в агентстве.

Второй гостей принимала мама-силачка Таня. Она работает фитнес-тренером и сама воспитывает сына-подростка. Однако участницам показалось, что Таня слишком строга по отношению к нему. Она частенько ругает парня и легко может дать ему леща.

Третьей участниц принимала мама-анархия Мария, которая воспитывает троих детей. Вот только соперницы осудили женщину за то, что двое ее старших детей живут с бабушкой. К тому же мама-анархия призналась, что не горит желанием приглашать в гости собственную дочь.

И последней к себе приглашала мама с новой жизнью Алена. Женщина находится в процессе развода с мужем, в браке с которым прожила 18 лет. Алена призналась, что была жертвой психологического насилия. Однако участниц смутил тот факт, что ее дети приняли решение остаться с папой.

В финале было очень жарко. К сожалению, мама-силачка Таня не смогла присутствовать в студии, потому что накануне заболела коронавирусом. Однако это не помешало ей принимать участие в дискуссии. А соперницам было что обсудить. Так, Таня в интернете нашла информацию о том, что Алеся в прошлом занималась проституцией. Мама-силачка продемонстрировала сайт, где были данные эзотерической мамы. Однако сама Алеся уверяет: ее фото украли и использовали в своих целях мошенники.

Так кто же получил звание супермамы? Больше всего баллов набрала мама-силачка Таня, однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев решил поддержать маму с новой жизнью Алену. Именно ей он отдал свои бонусные 10 баллов. Таким образом на этой неделе звание супермамы получила Алена.

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