24 грудня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 44 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні стане відомо, хто отримає заповітне звання. Та спершу учасниці оцінять методи виховання мами з новим життям Альони. Жінка в минулому була жертвою психологічного насильства, та незважаючи на це, знайшла в собі сили розірвати порочне коло. Та чому її діти живуть із татом? І як такий підхід прокоментує ведучий проєкту і експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Уже сьогодні стане відомо, хто здобуде звання «супермама» цього разу, але спершу учасниці вирушать у гості до матері двох дітей Альони. Діти героїні — Аріша і Даня — двійнята, їм по 14 років. Якими методами виховання здивує мама з новим життям? А також як жінці вдалося втекти від нездорових стосунків? Дивіться сьогодні у випуску.

У 44 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Невже колишній чоловік Альони знущався зі своєї дружини?

Чому діти Альони вважають, що їхній батько добре ставився до мами і не ображав її?

Невже колишній чоловік хоче відібрати в Альони дітей?

Навіщо Дмитро Карпачов запросив чоловіка в студію проєкту?

Video: «Супермама» 2 сезон 44 випуск від 24.12.2020: Чим дивуватиме мама з новим життям Альона? Супермама 2 сезон 44 випуск: Чим дивуватиме мама з новим життям Альона? Як оцінить її методи виховання Дмитро Карпачов?

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