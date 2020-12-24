24 декабря в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 44 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня станет известно, кто получит заветное звание. Но прежде участницы оценят методы воспитания мамы с новой жизнью Алены. Женщина в прошлом была жертвой психологического насилия, но несмотря на это нашла в себе силы разорвать порочный круг. Но почему ее дети живут с папой? И как такой подход прокомментирует ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, но прежде участницы отправятся в гости к матери двоих детей Алене. Дети героини — Ариша и Даня — двойняшки, им по 14 лет. Какими методами воспитания удивит мама с новой жизнью? А также как женщине удалось уйти от нездоровых отношений? Смотрите сегодня в выпуске.

В 44 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Неужели бывший муж Алены издевался над своей женой?

Почему дети Алены считают, что их отец хорошо относился к маме и не обижал ее?

Неужели бывший муж хочет отобрать у Алены детей?

Зачем Дмитрий Карпачев пригласит мужчину в студию проекта?

Video: «Супермама» 2 сезон 44 выпуск от 24.12.2020: Чем будет удивлять мама с новой жизнью Алена? Супермама 2 сезон 44 выпуск: Чем будет удивлять мама с новой жизнью Алена? Как оценит ее методы воспитания Дмитрий Карпачев?

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