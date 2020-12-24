«Супермама» 2 сезон 44 випуск: Невже Альона була жертвою психологічного насильства?

Сьогодні, 24 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 44 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Гостей приймала мама з новим життям Альона. Жінка виховує двох дітей і зараз розлучається з чоловіком, який застосовував до неї психологічне насильство. Але чи все так однозначно? І чому тоді двійнята вирішили залишитися жити з батьком?

Альона — мама двійнят Аріші й Дані, яким по 14 років. Зараз вона перебуває в процесі розлучення з чоловіком, з яким прожила 18 років. Як зізнається мама з новим життям, вона була жертвою психологічного насильства. Чи вдалося їй побудувати нове життя? У цьому вирішили розібратися суперниці,

Альона зустріла своїх гостей у гарному настрої. Вона відразу розповіла, чому вирішила розлучитися з чоловіком. Як зізналася жінка, протягом тривалого часу вона була жертвою психологічного насильства. Чоловік часто кривдив її: називав фригідною, поганою господинею, а іноді навіть проявляв сильну агресію. Одного разу він висипав їй на голову зіпсовану м’яту, яку знайшов у холодильнику.

Жінка зізналася, що не могла так довго жити, тому вирішила піти. Тепер вона живе на орендованій квартирі. Альона, йдучи, забрала заощадження, які вони з чоловіком відкладали. Однак її благовірний обманом, сказавши, що в нього лікарі виявили онкологію, — повернув гроші собі. Також Альона вважає, що чоловік налаштовував дітей проти неї, адже, коли вона переїхала і віддала їм ключі, вони вирішили залишитися з татом.

Щоб розібратися в ситуації детальніше, учасниці поговорили з дітьми Альони. Даня та Аріша розповіли, що розрив стосунків їхніх батьків став для них справжнім сюрпризом, адже, на їхню думку, тато і мама не сварилися. Також діти зізналися, що вирішили залишитися з татом, бо там — їхній дім і він асоціюється у них із сім’єю. Сама Альона розповіла, що ніколи не сварилася з чоловіком у присутності дітей. Вона вважає, що це могло стати причиною такого неоднозначного ставлення до неї.

Ну, а як прокоментують цю ситуацію учасниці? А також навіщо Дмитро Карпачов запросив до студії проєкту колишнього чоловіка Альони? Дивіться всі подробиці в 44 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

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