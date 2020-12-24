«Супермама» 2 сезон 44 выпуск: Неужели Алена была жертвой психологического насилия?

Сегодня, 24 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 44 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Гостей принимала мама с новой жизнью Алена. Женщина воспитывает двоих детей и сейчас разводится с мужем, который применял к ней психологическое насилие. Но все ли так однозначно? И почему тогда двойняшки приняли решение остаться жить с отцом?

Алена — мама двойняшек Ариши и Дани, которым по 14 лет. Сейчас она в процессе развода с мужем, с которым прожила 18 лет. Как признается мама с новой жизнью, она была жертвой психологического насилия. Удалось ли женщине построить новую жизнь? В этом решили разобраться соперницы,

Алена встретила своих гостей в хорошем настроении. Она сразу рассказала о том, почему приняла решение разойтись с мужем. Как призналась женщина, она была жертвой психологического насилия. Муж часто обижал ее: называл фригидной, плохой хозяйкой, а иногда даже проявлял явную агрессию. Однажды он высыпал ей на голову пропавшую мяту, которую нашел в холодильнике.

Женщина призналась, что не могла так долго жить, поэтому приняла решение уйти. Сейчас она живет на съемной квартире. Алена, уходя, забрала сбережения, которые они с мужем откладывали. Однако ее благоверный с помощью обмана, сказав, что у него врачи выявили онкологию, — вернул деньги себе. Также Алена считает, что муж настраивал детей против нее, ведь, когда она переехала и отдала им ключи, они приняли решение остаться с папой.

Чтобы разобраться в ситуации поподробнее, участницы решили поговорить с детьми Алены. Даня и Ариша рассказали, что разрыв отношений их родителей стал для них настоящим сюрпризом, ведь, по их мнению, папа и мама не ссорились. Также дети признались, что решили остаться с папой, потому что там — их дом и он ассоциируется у них с семьей. Сама Алена рассказала, что никогда не ссорилась с мужем в присутствии детей. Она считает, что это могло стать причиной такого неоднозначного отношения к ней.

Ну, а как прокомментируют эту ситуацию участницы? А также зачем Дмитрий Карпачев пригласил в студию проекта бывшего мужа Алены? Смотрите все подробности в 44 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

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