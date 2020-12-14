14 грудня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 37 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка матусь починає боротьбу за звання найкращої. Цього тижня за заповітне звання змагатимуться: мама-перфекціоністка, мама-непосида, мама-мотиваторка і мама-продюсерка. І першою гостей прийматиме мама-непосида Аня. Жінка виховує двох дітей-погодок і вважає, що декрет — не вирок. Вона спокійно може піти в салон краси, а її діти вже з однорічного віку відвідують дитячий садочок. Та як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Чотири мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей знову позмагаються за звання найкращої. Цього тижня схрестять свої мечі мама-перфекціоністка Наталя, мама-непосида Аня, мама-мотиваторка Олена і мама-продюсерка Ліля. Суперниці виставлять одна одній оцінки в трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація, у фіналі свою оцінку поставить і Дмитро Карпачов.

І першою гостей прийматиме мама-непосида Аня. Жінка вважає, що декрет — не вирок. Аня спокійно може піти на манікюр або фарбування волосся, у той час як за малюками догляне бабуся. Ба більше, старший син Ані відвідує садок з однорічного віку. Така сама доля чекає і на молодшу дочку. Та чи правильний це підхід? Чи Аня просто вирішила перекласти відповідальність за виховання на інших?

У 37 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Як учасниці оцінять одна одну під час знайомства?

Які претензії будуть у суперниць щодо методів виховання мами-непосиди?

Невже мама Ані повністю підпорядкувала собі сім’ю і не прислухається ні до чиєї думки?

Невже Аня спеціально втікає з дому, щоб не проводити час із дітьми?

Яка трагедія призвела до того, що старший син Ані втратив слух?

Читайте нас також у Viber і Telegram.