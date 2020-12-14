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«Супермама» 2 сезон 37 выпуск от 14.12.2020: Чем будет удивлять соперниц мама-непоседа Аня?

14.12.2020

14 декабря в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 37 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка мам начинает борьбу за звание лучшей. На этой неделе соревнуются: мама-перфекционистка, мама-непоседа, мама-мотиватор и мама-продюсер. И первой гостей будет принимать мама-непоседа Аня. Женщина воспитывает двоих детей-погодок и считает, что декрет не приговор. Она спокойно может пойти в салон красоты, а ее дети уже с годовалого возраста посещают детский сад. Но как прокомментирует эту ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?   

супермама

Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей. На этой неделе скрестят свои мечи мама-перфекционистка Наталья, мама-непоседа Аня, мама-мотиватор Елена и мама-продюсер Лиля. Соперницы выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. 

И первой гостей будет принимать мама-непоседа Аня. Женщина считает, что декрет — не приговор. Аня спокойно может пойти на маникюр или покраску волос, в то время как за малышами присмотрит бабушка. Более того, старший сын Ани посещает сад с годовалого возраста. Такая же участь ждет и младшую дочь. Но правильный ли это подход? Или же Аня просто решила переложить ответственность за воспитание на других?  

В 37 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

  • Как участницы оценят друг друга во время знакомства?
  • Какие претензии будут у соперниц относительно методов воспитания мамы-непоседы?
  • Неужели мама Ани полностью подчинила себе семью и не прислушивается ни к чьему мнению?
  • Неужели Аня специально сбегает из дома, чтобы не проводить время с детьми?
  • Какая трагедия привела к тому, что старший сын Ани потерял слух?

Video: «Супермама» 2 сезон 37 выпуск от 14.12.2020: Чем будет удивлять соперниц мама-непоседа Аня?

Супермама 2 сезон 37 выпуск: Неужели Аня специально сбегает из дома, чтобы не проводить время с детьми? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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