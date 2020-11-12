Сьогодні, 12 листопада, в ефір телеканалу СТБ вийшов 20 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну маму висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж здобув заповітне звання супермами: ММА-мама Альона, мама-дивачка Катя, мама-співачка Ксенія чи мама-касирка Ельвіра? Відповідь знайдете в матеріалі.

У перший день учасниці вирушили в гості до мами-дивачки Каті, яка вважає, що дітей не можна силою змушувати щось робити. Жінка дозволяє своїм донькам практично все і не париться через навчання. Однак конкурентки не оцінили такого підходу до виховання, адже вважають, що це може призвести до вседозволеності.

Другою гостей приймала ММА-мама Альона. Жінка — багаторазова чемпіонка світу, Європи та України зі змішаних єдиноборств. Свою доньку вона також привчає до спортивного життя: з 8 місяців Даша займається плаванням, а ще кікбоксингом і танцями. Однак учасницям здалося, що це непосильне навантаження для дитини.

Третьою гостей зустрічала мама-співачка Ксенія, яка практично згоряє на роботі. А все заради того, щоб заробити гроші і забезпечити свого сина. А ось вихованням дитини займається бабуся. Однак суперниці не схвалили такого підходу до материнства, адже 4-річний Лев відразу починає плакати, щойно побачить свою маму в концертній сукні.

І останньою суперниці оцінювали материнство касирки Елі. Учасниці зауважили, що в її сина є проблеми з мовленням і загальним розвитком. Однак сама Еля проблем не бачить. До того ж вона розповіла дівчатам, що чекає на другу дитину. Після цієї новини між суперницями сталася суперечка, адже інші матусі вважають, що не можна народжувати дітей у тих умовах, у яких живе Еля.

Так хто з учасниць здобув заповітне звання супермами? У фіналі було дуже гаряче. Найбільше балів від суперниць отримала ММА-мама Альона. До того ж свої бонусні 10 балів світовій чемпіонці віддав ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Отже, звання супермами цього тижня завоювала ММА-мама Альона.

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