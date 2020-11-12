Сегодня, 12 ноября, в эфир телеканала СТБ вышел 20 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание супермамы: ММА-мама Алена, мама-чудачка Катя, мама-певица Ксения или мама-кассирша Эльвира? Ответ найдете в материале.

В первый день участницы отправились в гости к маме-чудачке Кате, которая считает, что детей нельзя насильно заставлять что-то делать. Женщина разрешает своим дочкам практически все и не парится по поводу учебы. Однако конкурентки не оценили такой подход к воспитанию, ведь считают, что это может привести к вседозволенности.

Второй гостей принимала ММА-мама Алена. Женщина — многократная чемпионка мира, Европы и Украины по смешанным единоборствам. Свою дочь она также приучает к спортивной жизни: с 8 месяцев Даша занимается плаванием, а еще кикбоксингом и танцами. Однако участницам показалось, что это непосильная нагрузка для ребенка.

Третьей гостей встречала мама-певица Ксюша, которая практически сгорает на работе. И все ради того, чтобы заработать деньги и обеспечить своего сына. А вот воспитанием ребенка занимается бабушка. Но соперницы не оценили такой подход к материнству, ведь 4-летний Лева сразу же начинает плакать, как только видит свою маму в концертном платье.

И последней соперницы оценивали материнство кассирши Эли. Участницы отметили, что у ее сына есть проблемы с речью и с общим развитием. Однако сама Эля проблем не видит. К тому же она рассказала девочкам, что ждет второго ребенка. После этой новости между соперницами произошла перепалка, ведь остальные мамочки считают, что нельзя рожать детей в тех условиях, в которых живет Эля.

Так кто же из участниц получил заветное звание супермамы? В финале было очень жарко. Больше всего баллов от соперниц набрала ММА-мама Алена. К тому же свои бонусные 10 баллов мировой чемпионке отдал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Таким образом звание супермамы на этой неделе получила ММА-мама Алена.

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