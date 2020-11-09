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«Супермама» 2 сезон 17 випуск від 09.11.2020: Чим шокує учасниць мама-дивачка Катя?

09.11.2020

Сьогодні, 9 листопада, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 17 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Цього тижня в боротьбу за заповітне звання вступають матусі з Дніпра: ММА-мама, мама-дивачка, мама-співачка і мама-касирка. І першою гостей прийматиме дивачка Катя. Основний принцип її виховання — відсутність правил і цілковита свобода дій. Та чи не призведе це до вседозволеності? І що скаже про це експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці — в матеріалі.

супермама

Чотири мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей знову позмагаються за звання найкращої. Суперниці виставлять одна одній оцінки в трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація, у фіналі свою оцінку поставить і Дмитро Карпачов. Цього тижня за звання супермами боротимуться учасниці з Дніпра: ММА-мама Альона, мама-дивачка Катя, мама-співачка Ксенія і мама-касирка Ельвіра.

Першою в гості запрошує мама-дивачка Катя. Жінка зізнається, що вона за яскраве життя і яскраві емоції. Катя виховує семирічну Маргариту і однорічну Матильду. За словами мами, брудні й голодні діти — щасливі діти! Катя дозволяє донькам майже все: фарбуватися яскравими помадами, розмазувати їжу, експериментувати з волоссям, ходити босоніж і купатися стільки, скільки їм хочеться. Героїня впевнена, що діти самі відчують, коли їм стане холодно або некомфортно. Бажання дітей — закон для Каті. Та чи хороша це тактика для виховання?

У 17 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

  • Чому учасниці будуть здивовані тим, у якому будинку живе Катя?
  • Як конкурентки поставляться до нестандартних методів виховання мами-дивачки?
  • Чому учасницям здалося, що старша донька Каті — невихована і неосвічена?
  • Які секрети про Катю розповість учасницям її подруга?

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