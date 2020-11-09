Сегодня, 9 ноября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 17 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». На этой неделе в борьбу за заветное звание вступают мамочки из Днепра: ММА-мама, мама-чудачка, мама-певица и мама-кассирша. И первой гостей будет принимать чудачка Катя. Основной принцип ее воспитания — отсутствие правил и полная свобода действий. Но не приведет ли это к вседозволенности? И что скажет по этому поводу эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности — в материале.

Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей. Соперницы выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, а в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. На этой неделе за звание супермамы будут бороться участницы из Днепра: ММА-мама Алена, мама-чудачка Катя, мама-певица Ксения и мама-кассирша Эльвира.

Первой в гости приглашает мама-чудачка Катя. Женщина признается, что она за яркую жизнь и яркие эмоции. Катя воспитывает семилетнюю Маргариту и годовалую Матильду. По словам мамы, грязные и голодные дети – счастливые дети! Катя позволяет дочкам почти все: краситься яркими помадами, размазывать еду, экспериментировать с волосами, ходить босиком и купаться столько, сколько им хочется. Героиня уверена, что дети сами почувствуют, когда им станет холодно или некомфортно. Желание детей – закон для Кати. Но хорошая ли это тактика для воспитания?

В 17 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Почему участницы будут удивлены тем, в каком доме живет Катя?

Как конкурентки отнесутся к нестандартным методам воспитания мамы-чудачки?

Почему участницам показалось, что старшая дочь Кати – невоспитанная и необразованная?

Какие секреты о Кате расскажет участницам ее подруга?

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