Сьогодні, 29 жовтня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 12 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну маму висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж отримав заповітне звання супермами: мама-вчителька Анна, мама-бізнесвумен Юля, мама-командирка Марго чи мама без заборон Даша? Відповідь знайдете в матеріалі.

У перший день учасниці вирушили в гості до мами-бізнесвумен Юлі, яка виховує свою дочку, як подругу. Жінка багато працює, щоб забезпечити свою сім’ю. Проте конкурентки не оцінили такий підхід, адже дочка Юлі в 13 років витрачає шалені гроші на косметику, п’є алкоголь і не знає елементарних речей.

На другий день учасниці вирушили оцінювати маму-вчительку Анну. «Ось тут знань має бути багато», — подумали вони. Однак, познайомившись із дітьми Анни, дізналися, що старший син по 9―14 годин грає в комп’ютерні ігри й зовсім не хоче навчатися. До того ж діти розповіли, що мама не враховує їхньої думки під час вибору хобі.

Третьою гостей приймала мама без заборон Даша. Жінка вважає свою дочку центром Всесвіту і ні в чому її не обмежує. Даша хоче, щоб її донька могла відчиняти будь-які двері з ноги. Однак конкурентки не поділяють такої думки, адже вважають, що люди живуть у соціумі і повинні підкорятися правилам.

І останньою гостей приймала сувора мама-командирка Марго, дочка якої практично з пелюшок знає слова «ні» і «не можна». Конкурентки категорично не погодилися з таким підходом до виховання, адже вважають, що дітей потрібно балувати.

Так хто ж з учасниць отримав заповітне звання супермами? У фіналі найбільше балів набрала мама-командирка Марго. І навіть незважаючи на те, що свої бонусні 10 балів ведучий проєкту Дмитро Карпачов віддав мамі без заборон Даші, браслет переможниці і заповітне звання все ж отримала мама-командирка Марго.

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