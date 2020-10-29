Сегодня, 29 октября, в эфир телеканала СТБ вышел 12 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание супермамы: мама-учитель Анна, мама-бизнесвумен Юля, мама-командирша Марго или мама без ограничений Даша? Ответ найдете в материале.

В первый день участницы отправились в гости к маме-бизнесвумен Юле, которая воспитывает свою дочь, как подругу. Женщина много работает, чтобы обеспечить свою семью. Однако конкурентки не оценили такой подход, ведь дочь Юли в 13 лет тратит баснословные деньги на косметику, пьет алкоголь и не знает элементарных вещей.

На второй день участницы отправились оценивать маму-учительницу Анну. «Вот тут знаний должно быть много», — подумали они. Однако, познакомившись с детьми Анны, узнали, что старший сын по 9―14 часов играет в компьютерные игры и совсем не хочет учиться. К тому же дети рассказали, что мама не учитывает их мнения во время выбора хобби.

Третьей гостей принимала мама без ограничений Даша. Женщина считает свою дочь центром вселенной и ничего ей не запрещает. Даша хочет, чтобы ее дочь могла открывать любые двери с ноги. Однако конкурентки не разделили такого мнения, ведь считают, что люди живут в социуме и должны подчиняться правилам.

И последней гостей принимала строгая мама-командирша Марго, дочь которой практически с пеленок знает слово «нет» и «нельзя». Конкурентки категорически не согласились с таким подходом к воспитанию, ведь считают, что детей нужно баловать.

Так кто же из участниц получил заветное звание супермамы? В финале больше всего баллов набрала мама-командирша Марго. И даже несмотря на то, что свои бонусные 10 баллов ведущий проекта Дмитрий Карпачев отдал маме без ограничений Даше, браслет победительницы и заветное звание все же получила мама-командирша Марго.

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