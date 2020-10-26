«Супермама» 2 сезон 9 випуск від 26.10.2020: Навіщо мама-бізнесвумен Юля дає своїй доньці-підлітку повну свободу дій
Сьогодні, 26 жовтня, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 9 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць починає інспектувати одна одну. Цього тижня за заповітне звання змагатимуться: мама-вчителька Анна, мама-бізнесвумен Юля, мама-командирка Марго і мама без заборон Даша. І першою гостей прийматиме бізнесвумен Юля. Жінка виховує свою дочку, як подругу, і дає їй повну свободу дій. Та як оцінить такий підхід експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці — в матеріалі.
Чотири матусі з кардинально різними поглядами на виховання дітей знову позмагаються за звання найкращої. Учасниці вирушать одна до одної в гості, вивчать методи материнства, а потім оцінять кожну зі своїх конкуренток у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Цього тижня за заповітне звання змагатимуться: мама-вчителька Анна, мама-бізнесвумен Юля, мама-командирка Марго і мама без заборон Даша.
Першою в гості запрошує бізнес-леді Юлія. Разом з чоловіком вона виховує 14-річну доньку Віку. Незважаючи на те, що 70% часу мама проводить на роботі, це, за її словами, не заважає близькості з сім’єю. Для донечки мама створює комфортне і красиве життя, а головне правило спілкування з Вікою — взаєморозуміння. Та чи все так ідеально в їхньому домі — з’ясують суперниці Юлі.
У 9 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:
- Чому учасницям здалося, що Юля дуже мало приділяє уваги вихованню дочки?
- Коли донька Юлії вперше покуштувала алкоголь, і чому учасниці так різко на це відреагували?
- Скільки грошей Віка витрачає на косметику?
- Чи не заважає повна свобода Віці вчитися в школі?
- Чому учасниці вирішили, що Віка розпещена?
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