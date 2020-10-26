Сьогодні, 26 жовтня, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 9 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць починає інспектувати одна одну. Цього тижня за заповітне звання змагатимуться: мама-вчителька Анна, мама-бізнесвумен Юля, мама-командирка Марго і мама без заборон Даша. І першою гостей прийматиме бізнесвумен Юля. Жінка виховує свою дочку, як подругу, і дає їй повну свободу дій. Та як оцінить такий підхід експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці — в матеріалі.

Чотири матусі з кардинально різними поглядами на виховання дітей знову позмагаються за звання найкращої. Учасниці вирушать одна до одної в гості, вивчать методи материнства, а потім оцінять кожну зі своїх конкуренток у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Цього тижня за заповітне звання змагатимуться: мама-вчителька Анна, мама-бізнесвумен Юля, мама-командирка Марго і мама без заборон Даша.

Першою в гості запрошує бізнес-леді Юлія. Разом з чоловіком вона виховує 14-річну доньку Віку. Незважаючи на те, що 70% часу мама проводить на роботі, це, за її словами, не заважає близькості з сім’єю. Для донечки мама створює комфортне і красиве життя, а головне правило спілкування з Вікою — взаєморозуміння. Та чи все так ідеально в їхньому домі — з’ясують суперниці Юлі.

У 9 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Чому учасницям здалося, що Юля дуже мало приділяє уваги вихованню дочки?

Коли донька Юлії вперше покуштувала алкоголь, і чому учасниці так різко на це відреагували?

Скільки грошей Віка витрачає на косметику?

Чи не заважає повна свобода Віці вчитися в школі?

Чому учасниці вирішили, що Віка розпещена?

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