Сегодня, 26 октября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 9 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц начинает инспектировать друг друга. На этой неделе за заветное звание будут сражаться: мама-учитель Анна, мама-бизнесвумен Юля, мама-командир Марго и мама без ограничений Даша. И первой гостей будет принимать бизнесвумен Юля. Женщина воспитывает свою дочь, как подругу, и дает ей полную свободу действий. Но как оценит такой подход эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности — в материале.

Четыре мамочки с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей. Участницы отправятся друг к другу в гости, изучат методы материнства, а потом оценят каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. На этой неделе за заветное звание будут сражаться: мама-учитель Анна, мама-бизнесвумен Юля, мама-командир Марго и мама без ограничений Даша.

Первой в гости приглашает бизнес-леди Юлия. Вместе с супругом она воспитывает 14-летнюю дочь Вику. Несмотря на то, что 70% времени мама проводит на работе, это, по ее словам, не мешает близости с семьей. Для доченьки Юлия создает комфортную и красивую жизнь, а главное правило общения с Викой — взаимопонимание. Так ли все идеально в их доме — выяснят соперницы Юли.

В 9 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Почему участницам показалось,что Юля слишком мало уделяет внимания воспитанию?

Когда дочь Юлии впервые попробовала алкоголь, и почему участницы так резко на это отреагировали?

Сколько денег Вика тратит на косметику?

Не мешает ли полная свобода Вике учиться в школе?

Почему участницы решили, что Вика избалована?

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