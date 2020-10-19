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«Супермама» 2 сезон 5 випуск від 19.10.2020: Які нестандартні принципи виховання сповідує екомама Рита

19.10.2020

Сьогодні, 19 жовтня, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 5 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Четвірка нових учасниць розпочне боротьбу за заповітне звання. Цього тижня свою правду доводитимуть: екологічна мама, глянцево-ідеальна інстамама, зразкова дружина мусульманина і весела мама-вигадниця. І першою гостей прийматиме екомама Рита. Жінка не вживає їжі тваринного походження, не тримає вдома ліків і сортує сміття. Але як оцінить таку позицію експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці — в матеріалі.

супермама

Чотири матусі з різними поглядами на виховання дітей знову позмагаються за звання найкращої. Цього тижня у бій вступають: екологічна мама Рита, глянцево-ідеальна інстамама Дана, зразкова дружина мусульманина Уляна і весела мама-вигадниця Оксана.

І першою запросить до себе гостей екомама Рита, яка виховує 11-місячного синочка і свідомо ставиться до життя. Вони з чоловіком не вживають їжі тваринного походження, обов’язково сортують сміття і віддають його на переробку, ходять по продукти тільки з екосумками, щоб не користуватися пакетами і не забруднювати планету. Так само обдумано Рита підходить і до виховання та розвитку синочка. Та чи все так ідеально в їхній родині з’ясують суперниці!

У 5 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

  • Як учасниці відреагують на те, що Рита не дає своїй дитині м’яса?
  • Чому жінка вирішила народжувати вдома, а не поїхала в пологовий будинок?
  • Чим Рита лікує свою дитину, якщо в її оселі немає ліків?
  • Чи поділяє погляди екомами Рити її чоловік?

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