Сегодня, 19 октября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 5 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Четверка новых участниц начнет борьбу за заветное звание. На этой неделе свою правду будут доказывать экологическая мама, глянцево-идеальная инстамама, примерная жена мусульманина и веселая мама-выдумщица. И первой гостей будет принимать экомама Рита. Женщина не употребляет пищи животного происхождения, не держит в доме лекарства и сортирует мусор. Но как оценит такую точку зрения эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности — в материале.

Четыре мамочки с разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей. На этой неделе в бой вступают: экологическая мама Рита, глянцево-идеальная инстамама Дана, примерная жена мусульманина Ульяна и веселая мама-выдумщица Оксана.

И первой пригласит к себе гостей экомама Рита, которая воспитывает 11-месячного сыночка и сознательно относится к жизни. Они с супругом не употребляют пищи животного происхождения, обязательно сортируют мусор и отдают его на переработку, отправляются за продуктами только с экосумками, чтобы не пользоваться пакетами и не загрязнять планету. Так же обдумано Рита подходит и к воспитанию и развитию сыночка. Все ли так идеально в их семье — выяснят соперницы!

В 5 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Как участницы отреагируют на то, что Рита не дает своему ребенку мяса?

Почему женщина приняла решение рожать дома, а не поехала в роддом?

Чем Рита лечит своего ребенка, если в ее доме нет лекарств?

Разделяет ли мировоззрение экомамы Риты ее муж?

Читайте нас также в Viber и Telegram.