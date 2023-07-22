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Video: Супермама 5 сезон 2 выпуск - смотреть онлайн эфир от 22.07.2023

Смотрите онлайн Супермама 5 сезон 2 выпуск от 22 июля 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 5 сезон 2 выпуск эфир от 22.07.2023 на СТБ
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Смотрите проект Супермама 5 сезон 2 выпуск от 22.07.2023! Борьба мам за звание лучшей продолжается, и в этом выпуске гостей принимает мама-актриса Елена Вознесенская. Она актриса детективного сериала След 2023. Елена играет героиню по имени Мария Небесная, судмедэксперта и криминалиста. Также она ведет передачи и открыла собственное брачное агентство. Елена замужем за 41-летним Эдуардом и воспитывает 5-летнего сына. Как оценят другие мамы ее методы воспитания? Узнайте прямо сейчас – смотрите 2 выпуск Супермама 2023.

Елена и ее муж занимаются духовными практиками. По вечерам они читают мантры, питаются только экологически чистыми продуктами, а для ухода за собой Елена использует исключительно природные масла, и никакой фабричной косметики. Какие моменты в подходе к воспитанию сына и в отношениях с мужем удивят остальных участниц? Смотрите в проекте Супермама 5 сезон 2 выпуск.

Смотрите онлайн: Супермама 5 сезон 1 выпуск от 22.07.2023

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