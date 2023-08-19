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Video: Супермама 5 сезон 17 выпуск - смотреть онлайн эфир от 19.08.2023

Смотрите онлайн Супермама 5 сезон 17 выпуск от 3 апреля 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 5 сезон 17 выпуск эфир от 19.08.2023 на СТБ
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Выпуск 17 | 19.08.2023 | Сезон 5

Смотрите онлайн проект Супермама 5 сезон 17 выпуск от 19.08.2023 на сайте СТБ! На этой неделе за главный титул будут соревноваться мамы из Харькова: мама трех гимнасток Анна, мама за здоровье Вероника, мама в балансе Люда, мама без тормозов Аня. Чем удивят участницы? Узнайте прямо сейчас!

В 17 выпуске Супермама 5 сезон гостей будет принимать мама трех гимнасток Анна. Героине 35 лет, и вместе с мужем Дмитрием они воспитывают троих дочерей. С раннего детства Анна прививает дочерям любовь к спорту. Девочки профессионально занимаются художественной гимнастикой и уже достигли значительных высот. Анна очень гордится, когда ее дети получают награды, и она мечтает воспитать из них будущую элиту. Хотите узнать, какая атмосфера царит в семье Анны? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама 5 сезон 17 выпуск.

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