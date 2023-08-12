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Video: Супермама 5 сезон 13 выпуск - смотреть онлайн эфир от 12.08.2023

Смотрите онлайн Супермама 5 сезон 13 выпуск от 12 августа 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 5 сезон 13 выпуск эфир от 12.08.2023 на СТБ
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Выпуск 13 | 12.08.2023 | Сезон 5

Смотрите онлайн проект Супермама 5 сезон 13 выпуск от 12.08.2023 на сайте СТБ! На этой неделе впервые в истории проекта за титул супермами будут бороться мамочки из Львова. Кто из них победит: непоседливая мама Вика, мама по расписанию Лида, мама без рамок Наталья или мама по догмам Алла? Узнайте совсем скоро.

В 13 выпуске Супермама 5 сезон гостей пригласит мама по расписанию Лидия. Ей 35 лет, и она воспитывает четырех дочерей. Лида считает себя мамой для детей, любящей супругой для мужа и специалистом своего дела. А секрет ее успеха в правильном тайм-менеджменте. У Лиды распланированы каждый день, неделя, месяц и даже год, поэтому ее семья живет по четкому графику. Как соперницы оценят такой подход? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама 5 сезон 13 выпуск.

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