Супермама 5 сезон 12 выпуск — смотреть онлайн эфир от 05.08.2023

Выпуск 12 | 05.08.2023 | Сезон 5

Смотрите онлайн проект СТБ Супермама 5 сезон 12 выпуск от 05.08.2023 на сайте СТБ! Последней гостей приглашает мама-тинейджер Аля. Ей 24 года, и она воспитывает 3-летнюю дочь Полину. Аля любит жить в кайфе и пытается научить этому своего ребенка. Мамочка не соблюдает режим и позволяет дочке есть фаст-фуд. Как соперницы отреагируют на такой подход к воспитанию? Что они скажут о самореализации и хозяйственности Али? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн семейное реалити Супермама 5 сезон 12 выпуск.

На этой неделе за главный титул соперничают участницы из Николаева. У каждой из них свое видение идеального материнства, но их объединяет одно – желание победить. На что отважатся мамочки, чтобы слить соперниц? Почему финальная встреча закончится громким скандалом? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама 5 сезон 12 выпуск.

Смотрите онлайн: Супермама 5 сезон 11 выпуск от 05.08.2023