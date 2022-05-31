Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 38 выпуск от 31.05.2022 на сайте СТБ! Сегодня гостей примет амбициозная бизнес-мама Надя, которая поделится с соперницами секретами своего успеха. Надя – бизнесвумен, у которой есть сеть магазинов полуфабрикатов и собственное производство. Несмотря на это, женщина успевает быть хорошей хозяйкой, матерью и любящей женой.

В 38 выпуске Супермама 2022 Надя расскажет, что она очень требовательная мама. Своего сына Ивана она приучает к дисциплине, контролирует его обучение и особое внимание уделяет изучению иностранных языков. Надя хочет, чтобы ее сын поступил в университет в Англии и добился успеха в жизни. Какие на самом деле отношения у Нади с сыном? Какие шокирующие истории из прошлого женщина расскажет соперницам? Смотрите онлайн проект Супермама сезон 4 выпуск 38.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 37 выпуск (эфир от 30.05.2022)