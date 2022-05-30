В семейном реалити Супермама 4 сезон 37 выпуск от 30.05.2022 за почетный титул будет соревноваться новая четверка мамочек:

– ласковая мама-хранительница Ярослава;

– амбициозная бизнес-мама Надя;

– откровенная мама свободных взглядов Ирина;

– экстравагантная мама-эстетка Регина.

В 37 выпуске проекта Супермама 2022 первой доказать свое право на получение звания идеальной мамочки попробует Ярослава. Женщина воспитывает троих мальчиков и уверена, что реализовалась в материнстве на сто процентов, ведь в свое время выбрала семью, а не карьеру.

Проверить, насколько Ярослава безупречна в роли мамы и хозяйки, поспешит мамконтроль. Кто из конкуренток устроит хранительнице очага тщательную ревизию ее быта и проверит уровень развития ее малышей? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 37 выпуск от 30.05.2022 на сайте СТБ – узнайте, удастся ли Ярославе и ее семье пройти эти проверки успешно.

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