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Еще на первой встрече Диана сообщила другим участницам, что воспитывает своих сыновей по еврейским традициям. Мальчики растут в любви, гармонии и взаимоуважении, а их главной обязанностью является почитание собственных корней и матери, которую они считают царицей.

В 19 выпуске проекта Супермама мамконтроль решит проверить, насколько слова еврейской мамы Дианы совпадают с реальностью, поэтому и придут к ней в гости. Однако вместо согласия и уважения, о которых так старательно рассказывала героиня, участницы увидят равнодушие, жестокость и отсутствие авторитета матери в глазах детей!

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