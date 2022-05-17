Смотрите онлайн психологический проект с Дмитрием Карпачевым Супермама 4 сезон 18 выпуск от 17.05.2022 на сайте СТБ.

В прошлый раз зрители познакомились с бодибилдершей Катей, которая провозгласила в своем доме культ красоты. В 18 выпуске участницы отправятся в гости к маме без заморочек Вике, которая к материнству относится с долей пофигизма. Вместе с мужем Игорем героиня проекта Супермама 2021 воспитывает 2-летнюю дочь Полину, которая растет очень активным ребенком. Девочка бегает по детской площадке, забирается на высокие горки и постоянно падает. Также Вика не особо беспокоится по поводу излишней гигиены, и Полина может спокойно грызь игрушки, которые еще минуту назад лежали на земле. Но понравится ли такой подход к воспитанию конкуренткам Вики? Смотрите в реалити Супермама 4 сезон 18 выпуск от 17.05.2022.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 17 выпуск (эфир от 16.05.2022)