Супермама 3 сезон 40 выпуск — смотреть онлайн эфир от 11.08.2022

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Супермама

Video: Супермама 3 сезон 40 выпуск от 11.08.2022

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 40 выпуск от 11 августа 2022. Смотреть онлайн новый выпуск шоу Супермама 3 сезон 40 выпуск (эфир от 11.08.2022) на СТБ
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Выпуск 40 | 11.08.2022 | Сезон 3

В 40 выпуске шоу Супермама 3 сезон мама без диплома Лена покажет, как живет обычная домохозяйка по ее мнению. Остальные мамочки думали, что дома у Лены идеально чисто, а холодильник ломится от вкусной домашней еды, ведь она почти весь день проводит дома. Но так ли это на самом деле? Узнайте прямо сейчас!

Лена в 40 выпуске проекта Супермама признается: она настоящая транжира! Мама-домохозяйка обожает покупать продукты. Каждый день, как на работу, она ходит и покупает продукты на всю семью. Как относится муж Лены к таким тратам? Мама-домохозяйка не работает, но у нее есть хобби, которое приносит небольшой доход. Лена разводит кошек и продает котят. Соперницы смогут оценить питомник Лены, который находится в одной из комнат дома.

Мама без диплома закончила только 11 классов и не считает, что в современном мире нужно учиться дальше. А как с успеваемостью у ее дочек? И собираются ли девочки учиться после школы? Узнайте прямо сейчас – смотрите Супермама 3 сезон 40 выпуск от 11.08.2022!

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