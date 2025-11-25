Супермама 10 сезон 34 выпуск — смотреть онлайн от 25.11.2025

Выпуск 34 | 25.11.2025 | Сезон 10

Как воспитать будущего полицейского? В этом точно разбирается Лиля! Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 34 выпуск от 25.11.2025, чтобы узнать, как мамконтроль проведет инспекцию Лилиной жизни.

Мама будущего полицейского Лиля в свои 27 лет работает в главном сервисном центре МВД Украины, а также воспитывает пятилетнего сына Максима. Мальчик мечтает стать стражем порядка, поэтому родители с детства приучают его к соблюдению дисциплины и закаляют его характер. Действительно ли Максим уже с трех лет держит оружие в руках? Кто строже в воспитании: папа или мама? И не переходят ли методы наказания Лили границу закона? Во всем разберутся мамочки и Дмитрий Карпачев! Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 10 сезон 34 выпуск от 25.11.2025 на сайте СТБ.

