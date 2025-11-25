Проєкти
Супермама

Video: Супермама 10 сезон 34 випуск - дивитись онлайн від 25.11.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 34 випуск від 25 листопада 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 25.11.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 34 випуск – дивитись онлайн від 25.11.2025
Супермама Випуск 34 Супермама 10 сезон 34 випуск від 25.11.2025 дивитись онлайн
Випуск 34 | 25.11.2025 | Сезон 10

Як виховати майбутнього поліцейського? У цьому точно розбирається Ліля! Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 34 випуск від 25.11.2025, щоб дізнатися, як мамконроль проведе інспекцію Ліліного життя.

Мама майбутнього поліцейського Ліля у свої 27 років працює в головному сервісному центрі МВС України, а також виховує п’ятирічного сина Максима. Хлопчик мріє стати вартовим порядку, тому батьки змалку привчають його до дотримання дисципліни й загартовують його характер. Чи справді Максим уже з трьох років тримає зброю в руках? Хто суворіший у вихованні: тато чи мама? І чи не переходять методи покарання Лілі межу закону? У всьому розберуться матусі та Дмитро Карпачов! Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 10 сезон 34 випуск від 25.11.2025 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: Супермама 10 сезон 33 випуск від 24.11.2025

