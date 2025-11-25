Супермама 10 сезон 34 випуск – дивитись онлайн від 25.11.2025

Випуск 34 | 25.11.2025 | Сезон 10

Як виховати майбутнього поліцейського? У цьому точно розбирається Ліля! Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 34 випуск від 25.11.2025, щоб дізнатися, як мамконроль проведе інспекцію Ліліного життя.

Мама майбутнього поліцейського Ліля у свої 27 років працює в головному сервісному центрі МВС України, а також виховує п’ятирічного сина Максима. Хлопчик мріє стати вартовим порядку, тому батьки змалку привчають його до дотримання дисципліни й загартовують його характер. Чи справді Максим уже з трьох років тримає зброю в руках? Хто суворіший у вихованні: тато чи мама? І чи не переходять методи покарання Лілі межу закону? У всьому розберуться матусі та Дмитро Карпачов! Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 10 сезон 34 випуск від 25.11.2025 на сайті СТБ.

