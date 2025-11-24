Супермама 10 сезон 33 выпуск — смотреть онлайн от 24.11.2025

Выпуск 33 | 24.11.2025 | Сезон 10

Первой на этой неделе в соревнование за звание супермамы вступает мама интеллектуала Люси, которая выстроила жизнь своего 13-летнего сына по чёткому графику и записала его на более чем десять кружков! Театры, музеи, уроки игры на музыкальных инструментах, изучение разных языков и спортивные кружки – кажется, Илья попробовал все возможные факультативы. Но действительно ли это всестороннее развитие, как считает Люси? И не перегружает ли такое расписание жизнь подростка? Мамы и Дмитрий Карпачёв имеют своё мнение – узнайте в новом выпуске шоу Супермама.

Мам-контроль расспросит Люси о личном, однако поведение гостей доведёт хозяйку до раздражения. Почему мама интеллектуала Люси оценит своих гостей как невоспитанных? Смотрите шоу Супермама на сайте СТБ и узнайте, что же произошло на самом деле дома у героини 33 выпуска.

