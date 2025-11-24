Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Супермама

Video: Супермама 10 сезон 33 випуск - дивитись онлайн від 24.11.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 33 випуск від 24 листопада 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 24.11.2025 на СТБ
Дивіться також
Супермама 10 сезон 33 випуск – дивитись онлайн від 24.11.2025
Супермама

Супермама 10 сезон 32 випуск від 20.11.2025 дивитись онлайн

 Супермама 10 сезон 33 випуск – дивитись онлайн від 24.11.2025
Супермама

Супермама 10 сезон 31 випуск від 19.11.2025 дивитись онлайн

 Супермама 10 сезон 33 випуск – дивитись онлайн від 24.11.2025
Супермама

Супермама 10 сезон 30 випуск від 18.11.2025 дивитись онлайн

 Супермама 10 сезон 33 випуск – дивитись онлайн від 24.11.2025
Супермама

Супермама 10 сезон 29 випуск від 17.11.2025 дивитись онлайн
Супермама Випуск 33 Супермама 10 сезон 33 випуск від 24.11.2025 дивитись онлайн
Випуск 33 | 24.11.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 33 випуск від 24.11.2025 на сайті СТБ!

Першою цього тижня в змаганні за звання супермами вступає мама інтелектуала Люсі, яка вибудувала життя свого 13-річного сина за чітким графіком і записала його на понад десять гуртків! Театри, музеї, уроки гри на музичних інструментах, вивчення різних мов і спортивні гуртки – здається, Ілля спробував всі можливі факультативи. Та чи це справді всебічний розвиток, як вважає Люсі? І чи не перевантажує це життя підлітка? Матусі та Дмитро Карпачов мають свою думку – дізнайтесь у новому випуску шоу Супермама.

Мам-контроль розпитає Люсі про особисте, проте поведінка гостей доведе хазяйку до роздратування. Чому мама інтелектуала Люсі оцінить своїй гостей як невихованих? Дивіться шоу Супермама на сайті СТБ та дізнайтеся, що ж відбулося насправді вдома в героїні 33 випуску.

Дивіться онлайн: Супермама 10 сезон 32 випуск від 20.11.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати