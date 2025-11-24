Супермама 10 сезон 33 випуск – дивитись онлайн від 24.11.2025

Випуск 33 | 24.11.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 33 випуск від 24.11.2025 на сайті СТБ!

Першою цього тижня в змаганні за звання супермами вступає мама інтелектуала Люсі, яка вибудувала життя свого 13-річного сина за чітким графіком і записала його на понад десять гуртків! Театри, музеї, уроки гри на музичних інструментах, вивчення різних мов і спортивні гуртки – здається, Ілля спробував всі можливі факультативи. Та чи це справді всебічний розвиток, як вважає Люсі? І чи не перевантажує це життя підлітка? Матусі та Дмитро Карпачов мають свою думку – дізнайтесь у новому випуску шоу Супермама.

Мам-контроль розпитає Люсі про особисте, проте поведінка гостей доведе хазяйку до роздратування. Чому мама інтелектуала Люсі оцінить своїй гостей як невихованих? Дивіться шоу Супермама на сайті СТБ та дізнайтеся, що ж відбулося насправді вдома в героїні 33 випуску.

