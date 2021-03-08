Мама пятерни из Одессы, исследовательница секса и мама, которая рожала в прямом эфире: чем удивит третий сезон проекта «Супермама»

8 марта, в Международный женский день, в 18:00 на телеканале СТБ состоится премьера третьего сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев будет оценивать методы воспитания участниц с кардинально разными взглядами на материнство. Руководитель проекта Мария Белая рассказала, чем удивит «Супермама» в новом сезоне и какие участницы будут сражаться за заветное звание. Подробнее читайте в материале.

Весна на СТБ порадует зрителей третьим сезоном психологического семейного реалити «Супермама», в котором участницы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь скрестят свои мечи в борьбе за звание лучшей. В новом сезоне проект расширит свою географию. Так, в этот раз своими педагогическими методами поделятся мамы из Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Запорожья.

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Руководитель проекта Мария Белая рассказала, чем удивит зрителей очередной сезон реалити:

«В новом сезоне зрителей ждет еще больше уникальных историй сильных женщин. В одном из премьерных выпусков в проекте будет принимать участие мама детей-блогеров, которые в своем юном возрасте уже обладают «Золотой кнопкой» на YouTube. Благодаря развлекательному каналу им удалось заработать деньги на покупку огромного дома и Tesla. Также в третьем сезоне проекта примут участие знаменитая мама пятерни из Одессы; исследовательница секса, у которой было около ста мужчин за последние полгода; женщина, которая потеряла девственность в 14 лет и забеременела; мама 12-летнего подростка, которого обвинили в изнасиловании; мама, у которой маленькая дочка ест батарейки и гайки; а также мама, которая рожала в прямом эфире и показала весь процесс, так сказать, без прикрас».

Напомним, по правилам проекта каждую неделю четыре мамы с абсолютно разными подходами к воспитанию будут соревноваться за звание Супермамы. Они будут ходить друг к другу в гости, знакомиться с бытом и традициями другой семьи, анализировать стиль воспитания детей. Через четыре дня каждая мама оценит своих конкуренток по шкале от 1 до 10 в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. Свои 10 баллов после личного общения с участницами выставит и Дмитрий Карпачев, тем самым определив, кто из четверки мамочек стал лучшей.

Video: Мама пятерни из Одессы, исследовательница секса и мама, которая рожала в прямом эфире: чем удивит третий сезон проекта «Супермама» Руководитель проекта Мария Белая рассказала, чем удивит Супермама в новом сезоне и какие участницы будут сражаться за заветное звание

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