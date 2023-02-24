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Неймовірна правда про зірок

У річницю незламності Макс Барських презентує чуттєвий трек-посвяту «Мамо, не плач»

24.02.2023

«Мамо, не плач» стала шостим синглом з музичного щоденника Барських, який співак веде з третього дня повномасштабного вторгнення. Трек присвячений усім матерям, які чекають на повернення своїх захисників

Макс Барських презентує чуттєвий трек-посвяту «Мамо, не плач»

Кожен із попередніх синглів Макса, а саме: «Буде весна», «DFWU», «Чекай мене», «Україна» чи «Римую» — відображають різну палітру почуттів, характерних майже кожному українцю за минулий рік: від повного усвідомлення трагедії й емоційної прірви до абсолютного єднання та віри в перемогу.

Цього ж разу Барських звертається до матерів словами «Мамо, не плач, я повернусь. Все буде добре, я вірю чомусь. Мамо чекай, і передай всім, не віддамо ми нікому наш дім…», підкреслюючи силу духу, міць та незламність українських військових попри жорстокі випробування на фронті.

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«Війна виходить на новий рівень у той час, як Україна вже рік живе в жорстокому протистоянні ворогові. Саме зараз мені вкотре хотілося б звернутися до кожного українця зі словами підтримки. Попри психологічну втому та звикання до постійних повітряних тривог й ракетних обстрілів, ми повинні зібратися з силами, тримаючи психологічну оборону з вірою в наших захисників. Дуже сподіваюся, що ця пісня допоможе слухачам в складний час і надасть сили не падати духом. Бо я щиро вірю в нашу перемогу й те, що весна вже близько», — коментує прем’єру Барських.

Також 24 лютого Макс Барських стане гостем благодійного концерту на підтримку України в Польщі (Ясьонка) Stay Together, де вперше виконає «Мамо, не плач» наживо, та пісню, що стала символом народного спротиву «Буде весна».

Прем‘єра синглу вже доступна до завантаження на всіх цифрових платформах: MomDontCry.lnk.to/MaxBarskih 


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