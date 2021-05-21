ANAMUN — «В ОБЛАКАХ»: прем’єра пісні

Сьогодні виконавиця, автор текстів і музики ANAMUN, вона ж Анна Ковтун, представила нову ліричну пісню «В ОБЛАКАХ» — перший сольний реліз в цьому році, новий творчий політ та один з найніжніших треків дівчини.

««В ОБЛАКАХ» — одна з найсокровенніших і найособливіших, водночас легких і повітряних моїх пісень. Я записала її з другом буквально на одному диханні за день, навіть без метронома. Як на мене, вона вийшла чесною, чуттєвою і справжньою. У другому приспіві ви можете почути шелест сторінки, яку я перевертаю під час запису. Захотілося лишити навіть його. Нехай кожен сам для себе вирішить, про що ця пісня. Нехай кожен відповість собі, кого він представляє, коли поринає в ці рядки. Любов, розлука, пристрасть, бажання, відстань? Або просто ілюзія, якій не судилося збутися? Нехай ця відповідь залишиться в серці, куди ніхто не зможе зазирнути, крім тебе самого», — розповідає про нову пісню ANAMUN.

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Нагадаємо, що торік ANAMUN презентувала свій дебютний альбом “МУЗЫКА, КОТОРУЮ МЫ ЗАСЛУЖИЛИ”. Він став першим у співпраці з ENJOY! RECORDS — лейблом, в ростері якого переможниця Євробачення JAMALA, співак LAUD, акторка і співачка Маша Краш. Раніше Аня отримала популярність YouTube-блогера. ЇЇ кавер-версії на пісні Макса Коржа, ЛСП, OXXXYMIRON, NOIZE MC та інших виконавців набрали понад п’ять мільйонів переглядів.



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