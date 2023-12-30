Неймовірна правда про зірок выпуск 43 от 30.12.2023 смотреть онлайн

Выпуск 43 | 30.12.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 43 от 30.12.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе вы узнаете, чего ожидают артисты от нового года и как планируют его встречать. Увидите, как и сколько зарабатывают самые популярные блогеры Украины и мира. А также узнаете, почему на самом деле расстались Дантес и Дорофеева. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 43.

Танцор Евгений Кот и его жена Наталья Татаринцева поделились радостной новостью: совсем скоро они впервые станут родителями. Ольга Мартыновская также заинтриговала поклонников новостью, что сейчас ее сердце не свободно. Как она познакомилась со своим избранником? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 43.

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