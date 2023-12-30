Неймовірна правда про зірок выпуск 43 от 30.12.2023 смотреть онлайн

Випуск 43 | 30.12.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 43 від 30.12.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся, чого артисти очікують від нового року та як планують його зустрічати. Побачите, як і скільки заробляють найпопулярніші блогери України та світу. А також дізнаєтеся, чому насправді розлучилися Дантес і Дорофєєва. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 43.

Танцюрист Євген Кот і його дружина Наталія Татарінцева поділилися радісною новиною: зовсім скоро вони вперше стануть батьками. Ольга Мартиновська також заінтригувала шанувальників новиною, що зараз її серце не вільне. Як вона познайомилася зі своїм обранцем? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 43.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: інтерв’ю із захисником України