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Неймовірна правда про зірок

Співак PTASHKIN став ветераном Бахмута і презентував альбом військових пісень

14.03.2023

Міша Панчишин, який співає під псевдонімом PTASHKIN, у минулому – переможець 8 сезону вокального проєкту “Х-Фактор”. З перших днів повномасштабного вторгнення співак вступив до лав ЗСУ і разом з побратимами воював на Київщині, а згодом – і на сході країни під Бахмутом, де отримав поранення і був звільнений восени 2022 року через тяжку контузію. Після звільнення від служби артист прийняв рішення повернутись до музики та бути корисним в тилу. Альбом військових пісень з назвою “Бойові Бобри” PTASHKIN присвятив своїм побратимам.

Певец PTASHKIN стал ветераном Бахмута и представил альбом военных песен

“Під час виконання бойових завдань в мене не було настрою про щось писати або співати. Тільки після поранення, коли я опинився у шпиталі, а згодом на реабілітації, в мене вийшло зібрати емоції у рядки цих пісень,”  зізнається Панчишин.

Співак розповідає, що альбом альбом з восьми військових пісень йому допомогли написати побратими Іоанн Зенков та Ігор Ерметов. Особливе місце в альбомі заняла спільно написана молитва разом з мамою виконавця.

“Ці, важливі для мене, треки описують наші з побратимами відчуття, які ми, без бойового досвіду, пережили на передовій. Ми опинились в умовах війни і мали взяти у руки зброю. В кожній з пісень зібрані наші думки, мрії та слова подяки найріднішим за молитви тощо”, –  розповідає PTASHKIN.

Зараз співак готує тур по шпиталях для військовослужбовців, щоб морально підтримати поранених побратимів. Так, Панчишин через волонтерство та допомогу діючим військовим хоче залишатись корисним навіть у тилу. В майбутньому плануються виступи артиста з презентованим  альбомом по всій Україні, щоб прославляти Героїв війни і розповісти світові про те, що воїни переживають на передовій!

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Нагадаємо, що у червні 2022 року Міша разом зі своїм продюсером Іоанном Зенковим розповіли, що пережили справжнє пекло на Сході, на нульовій лінії фронту. 5 днів вони були під безперервним артобстрілом та жили в окопах. Вже на шостий день орки прорвали фланги і взяли їхній взвод у кільце, з якого Панчишин і Зенков разом зі своїми побратимами таки змогли вирватися, провівши 14-годинний ближній бій з руснею. Живими звідти вийшли, на жаль, не всі “Бойові Бобри”.

Певец PTASHKIN стал ветераном Бахмута и представил альбом военных песен

Над альбомом “Бойові Бобри” безкоштовно зголосились працювати відомі музиканти та саунд-продюсери, серед яких: Вадим Лисиця (FOX STUDIO), Борис Кукоба (FENGSHUI RECORDS), Роман Катрук, Дмитро Михайлов (STUDIOROOM87), Антон Крайнов, Максим Бараник. Також до створення військових пісень долучились Олексій Завгородній, Юрій Фальоса, Геннадій Пугачов та Жан Болотов.

Слухати альбом “Бойові Бобри” можна за посиланням.

 

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